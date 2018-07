Mechernich - Betrunkener stürzt aus dem Fenster

Betrunkener stürzt aus dem Fenster Letzte Aktualisierung: 18. Juli 2018, 08:17 Uhr

Mechernich. Durch den Aufschlag seines herabstürzenden Nachbarn ist ein Mann in Mechernich im Kreis Euskirchen wach geworden und hat sofort Hilfe geholt. Der 33-jährige Mann habe in der Nacht zum Mittwoch einen „dumpfen Knall” gehört, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.