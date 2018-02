Düsseldorf.

Eltern in Nordrhein-Westfalen nutzen auch für kleine Kinder unter drei Jahren zunehmend Betreuungsangebote in Kitas oder bei Tagesmüttern. Im März 2017 seien in NRW knapp 132.200 Kinder aus der Altersgruppe betreut worden - gut 9400 mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit.