Helmut König und Ulrich Lüke

Ulrich Lüke kehrt nach seinen Aachener Jahren nun in seine Heimatstadt Münster zurück, wo er 1951 geboren wurde. Er war seit 2001 Professor für Systematische Theologie an der RWTH Aachen. Grenz- und Grundlagenfragen zwischen Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie gehören zu den Schwerpunkten seiner Forschung. Daneben hat er aber immer großen Wert darauf gelegt, als Priester in seinen Predigten, in zahlreichen Büchern und Aufsätzen, Zeitungskolumnen und Rundfunkbeiträgen den Glauben seiner Kirche zu vermitteln und verständlich zu erklären.

Lüke, der neben Theologie auch Biologie und Philosophie studierte, lernte bei bedeutenden Theologen wie Karl Rahner, Johann Baptist Metz und Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI..

Helmut König wird in Zukunft wieder weitgehend in Berlin leben, wo er – neben München – studierte und an der Freien Universität als Hochschulassistent gelehrt und geforscht hat. Seit dem Wintersemester 1994/95 war er Professor für Politische Wissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und Ideengeschichte am Institut für Politische Wissenschaft der RWTH Aachen.

König hat sich vor allem mit der Geschichte der politischen Ideen befasst – insbesondere Marxismus, Zivilisationstheorie, Kritische Theorie der Frankfurter Schule, Hannah Arendt, Demokratietheorie. Vor allem hat er sein Augenmerk auf die bundesdeutsche Erinnerungskultur und Vergangenheitsbewältigung gerichtet und dazu auch unserer Zeitung wiederholt aufschlussreiche Interviews gegeben.