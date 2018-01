Eschweiler - Berufskolleg in Eschweiler ist offiziell „Schule im NRW-Talentscouting“

Eschweiler.

Jacqueline Schroll würde gern Lehrerin werden. Oder Architektin, oder Designerin. So viele Möglichkeiten, so viele Interessen – vielen jungen Erwachsenen ihrer Generationen wird das bekannt vorkommen. Sie ist Schülerin am Berufskolleg Eschweiler, im Mai wird sie ihr Fachabitur machen, im Bereich Wirtschaft und Verwaltung.