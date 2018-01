Aachen - Bernhard Paul bei „Menschen 2017“: Roncalli verbannt Tiere aus der Manege

Aachen. Roncalli will nach Angaben von Roncalli-Gründer Bernhard Paul „der erste tierfreie Zirkus“ werden und gibt sich einen neuen Namen. Das kündigte er als Gast der Gala „Menschen 2017“ unseres Medienhauses in Aachen am Mittwochabend an.

Das sei kein Kniefall vor den Tierschützern, sagte Paul. Roncalli sei nie das gewesen, was man unter einem Tierzirkus verstehe. Roncalli sei eine Art Theater, „und deswegen heißen wir jetzt ‚Zirkustheater Roncalli‛.“ Die neue Show werde 2019 in Aachen gastieren, kündigte der Roncalli-Gründer an. Pferde würde es darin nur noch als Hologramm geben, sagte Paul augenzwinkernd.

Zukünftig plastikfrei

Teil des neuen Konzeptes seien auch restaurierte Oldtimer-Foodtracks vor dem Zelt, zukünftig auch mit vegetarischem und veganen Essen. Zudem will Roncalli seine Gäste zukünftig ohne Plastikbecher und -teller bewirten. Paul: „Wir werden plastikfrei.“

