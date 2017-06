Bericht unvollständig: Weitere Risse in Tihange 2 möglich

Brüssel/Berlin. Es könnte noch mehr und größere Risse im umstrittenen belgischen Meiler Tihange 2 geben. Das zumindest befürchten die belgischen Grünen, weil die jüngsten Ultraschalluntersuchungen nicht vollständig seien.

Mehr zum Thema

Die Grünen haben mit einer eigenen Analyse der Tests in dem Reaktordruckbehälter begonnen, erklärte der Fraktionsvorsitzende Jean-Marc Nollet gegenüber unserer Zeitung. Der aktuelle Bericht der belgischen Atomaufsichtsbehörde wonach bei den Untersuchungen 70 neue Risse aufgezeichnet worden waren, sei noch nicht der komplette Bericht, kritisiert Nollet.

Bislang seien nur 619 der Risse oder Wasserstoffeinschlüsse abgeglichen worden. In dem Reaktordruckbehälter befinden sich offiziell 3149. So lautet zumindest das Ergebnis von der vorletzten Untersuchung aus dem Jahr 2014. Wenn allein beim Abgleich von 619 Rissen 70 problematisch sind, sei das kein gutes Zeichen, so Nollet weiter.

Die belgische Atomaufsichtsbehörde bestätigte jetzt in einem präzisierten Dossier zu dem nur 60 Kilometer Luftlinie von Aachen entfernten Meiler Tihange 2, dass es sich bislang nur um eine partielle Auswertung der Untersuchungen handelt.

Wie unsere Zeitung bereits berichtet hatte, fordert die FANC vom Tihange-Betreiber Engie-Electrabel bis September eine vollständige Analyse der Untersuchungen. Der Betreiber müsse zeigen, dass sich die Wasserstoffeinschlüsse nicht vergrößert hätten, heißt es darin. Es müsse ein Ergebnis für den kompletten Reaktordruckbehälter geben. Eine Stellungnahme von Engie stand am Mittag noch aus.

Die Atomaufsichtsbehörde und Betreiber Engie-Electrabel hatten am vergangenen Wochenende erklärt, dass die vermeintlich neuen Risse eigentlich nur auf eine andere Kameraposition des Ultraschallgeräts zurückzuführen sind. Es seien zwar neue Wasserstoffeinschlüsse aufgezeichnet worden, andere Risse aus dem Jahr 2014 seien nun aber nicht mehr zu sehen. „Es ist unfassbar, dass es offensichtlich keine verlässliche Untersuchungsmethode für diese Risse gibt“, sagte Nollet unserer Zeitung.

Bereits nach Bekanntwerden des Berichts hatte eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums gegenüber unserer Zeitung gesagt, dass der Bericht der FANC von deutschen Experten „unverzüglich überprüft“ werde. Das sei noch immer der Fall, sagte die Sprecherin am Donnerstag. Man nehme das Thema sehr ernst.

Nollet hat nach seinen Recherchen für den zweiten umstrittenen Meiler Doel 3 bei Antwerpen 578 zusätzliche Risse „gefunden“. Die FANC sprach vergangene Woche von 300 und betonte in dem neuen Dossier, dass sich für Doel die erste mit der umfassenden Analyse decke. Für den Meiler Doel 3 sei dies schon erfolgt.

Engie hatte nachweisen müssen, dass die Reaktoren sicher sind, nachdem die FANC im März 2014 das Abschalten der beiden betroffenen Meiler verfügt hatte. 2012 wurde bekannt, dass es Risse in den Druckbehältern von Doel 3 bei Antwerpen und Tihange 2 gibt. Bei Ultraschalluntersuchungen wurden 8000 dieser Defekte in Doel und 2000 in Tihange entdeckt. Im Februar 2015 korrigierte die FANC die Zahl der Risse nach oben: 3149 in Tihange, 13.047 in Doel.

Engie-Electrabel vertritt seit jeher die Theorie, dass die Risse bei der Herstellung der Reaktordruckbehälter entstanden seien. Kritiker glauben, dass die Risse im laufenden Betrieb entstanden sind und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen.