Köln - Bei „Kölner Lichter” werden Hunderttausende Besucher erwartet

Köln.

Zum Feuerwerksspektakel „Kölner Lichter” werden am Samstagabend in Köln Hunderttausende Zuschauer erwartet. Das nach Angaben der Veranstalter deutschlandweit größte musiksynchrone Höhenfeuerwerk startet um 23.30 Uhr auf dem Rhein in Höhe des Tanzbrunnens. Es steht unter dem Motto „Paintings - die Feuermaler von Köln”: Entsprechend sollen verschiedene Epochen der Malerei am Himmel abgebildet werden.