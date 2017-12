Mönchengladbach - Beamte wollten Streit schlichten: Gruppe attackiert Polizisten

Mönchengladbach.

Zwei Polizeibeamte sind am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages in Mönchengladbach angegriffen und verletzt worden, als sie versuchten einen Streit zu schlichten. Vier der Angreifer im Alter zwischen 21 und 33 Jahren seien in Gewahrsam genommen worden und würden vernommen, sagte ein Polizeisprecher.