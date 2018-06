Bonn - Bauskandal: Bonn verlangt Schadenersatz von Ex-OB Dieckmann

Bonn.

Im Zusammenhang mit dem millionenschweren Bauskandal um das Bonner Kongresszentrum will die Stadt nun Schadenersatz von der früheren Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann (SPD). Das beschloss der Bonner Stadtrat am Donnerstag in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte.