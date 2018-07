Düsseldorf - Bauarbeiten der Bahn: Strecke zwischen Geilenkirchen und Erkelenz gesperrt

Düsseldorf.

Die Deutsche Bahn beginnt in der Nacht zum Samstag mit umfangreichen Bauarbeiten an ihrem Schienennetz in Nordrhein-Westfalen. Die Strecke zwischen Dortmund und Hamm wird für insgesamt acht Wochen gesperrt. Auf dem 26 Kilometer langen Abschnitt werden Schienen und Oberleitungen saniert. Zugleich sollen fünf Bahnhöfe für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) fit gemacht werden.