Köln - Bauarbeiten am Rhein-Ruhr-Express schreiten 2018 langsam voran

Köln.

Das große NRW-Nahverkehrsprojekt Rhein-Ruhr-Express (RRX) wird 2018 weiter vorangetrieben. „2018 beginnen die Bauarbeiten für den Abschnitt 4, also in Mülheim an der Ruhr. Das ist unser größtes Projekt in diesem Jahr”, sagte Michael Kolle, Projektleiter RRX bei der DB Netz, der Deutschen Presse-Agentur.