Düsseldorf - Bahn verzeichnet deutlich mehr Böschungsbrände

Düsseldorf. Die Deutsche Bahn hat in diesem Jahr bereits mehr Böschungsbrände gezählt als im gesamten Jahr 2017. Insgesamt 468 derartige Feuer seien bis Ende Juli 2018 verzeichnet worden, zitiert die „Rheinische Post” aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen.

Im vergangenen Jahr lag die Zahl demnach bei 362 Bränden, im Jahr davor waren es mit 364 kaum mehr. 2015 gab es den Angaben zufolge hingegen 483 Brände an den Strecken.

Gründe für Böschungsbrande wie jenen an der Siegburger ICE-Strecke vom vergangenen Dienstag gibt es viele: „Gefahrenquellen ergeben sich unter anderem aus technischen Defekten wie dem Funkenschlag beim Bremsen, weggeworfenen brennenden Zigaretten sowie Abfall im Randbereich (wie Glasscherben, die wie Brennglas wirken)”, zitiert die Zeitung weiter aus der Antwort des Ministeriums. Lang anhaltende Hitzeperioden und extreme Trockenheit erhöhen demnach die Brandgefahr.

Siedlungen an Bahntrassen als Reaktion künftig verstärkt mit Beton-Schutzwänden abzusichern, wäre nach Experten-Ansicht falsch. „Man muss erst einmal herausbekommen, was wirklich die Brandursache war. Aber grundsätzlich sagt schon der gesunde Menschenverstand, dass man nun nicht an Straßen oder Bahntrassen alle Böschungen einbetonieren kann”, betonte Dirk Peuschel, Bahnexperte des TÜV Rheinland in Köln.

Aus technischer Sicht sehe er keine Notwendigkeit, eilig Maßnahmen zu ergreifen, „weil die Brandursache wahrscheinlich außerhalb des Bahnbetriebs herrührt”. Zu Spekulationen über den Funkenflug eines Zuges als mögliche Brandursache betonte er: „Bei einem ICE auf dieser Strecke halte ich das für sehr unwahrscheinlich.“

Am Dienstag hatte eine Böschung an der ICE-Strecke Köln-Frankfurt bei Siegburg Feuer gefangen, und die Flammen griffen schnell auf die dahinterliegende Siedlung über. Nach Angaben der Stadt wurden 32 Menschen verletzt und mehrere Gebäude zerstört. Zwischen der Bahntrasse und den Häusern habe es einen Höhenunterschied von etwa sieben Metern gegeben.

„Da warme Luft nach oben steigt, hatte das Feuer mit der steilen Böschungswand physikalisch eine gute Vorlage”, erläuterte Peuschel. Nach mehreren Stunden hatten rund 550 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle gebracht.