Ahmet Özdemir liest aus Ali und Anton

Ahmet Özdemir liest regelmäßig in Kindergärten, Grundschulen und Buchhandlungen aus seinem Buch „Ali und Anton“. Wer Interesse an einer Lesung hat, kann sich über die E-Mail-Adresse ahmet.oezdemir@gmx.de an den Autor wenden. Das Buch „Ali und Anton“ ist im Herzogenrather Shaker Media Verlag erschienen, richtet sich an Kinder ab vier Jahren und kostet 13,90 Euro.