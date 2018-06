Region - Autofahrer in Roermond warnen einander vor vermeintlichen Blitzen

Region. In der Roermonder Innenstadt und entlang der in die Stadt hineinführenden Straßen sind seit kurzem Kameras installiert. Via Facebook und WhatsApp warnen sich Autofahrer gegenseitig, nicht zu schnell zu fahren. Das berichten niederländische Medien. Dabei taugen die 44 Kameras gar nicht als Radarfallen.

Die an 19 Orten auf dem Stadtgebiet verteilten Kameras sind dazu da, die Verkehrsströme auf Roermonds Straßen zu beobachten. Zwar können die Kameras nicht das Tempo der vorbeifahrenden Autos registrieren, wohl aber die Kennzeichen, berichtet ein Sprecher der Gemeinde Roermond gegenüber dem niederländischen Nachrichtenportal „De Limburger“ .

Wird ein Kennzeichen von mehreren Kameras an verschiedenen Orten aufgenommen, kann ein Bewegungsprofil des entsprechenden Autos erstellt werden. So soll ein Bild der Verkehrsströme und Routen entstehen, die von den Autofahrern vorwiegend genutzt werden.

Die Daten sollen im Rahmen des Projekts „Roermond Bereikbaar“ verwendet werden und in Zukunft dabei helfen, die Verkehrsregelung in der Innenstadt anzupassen. Das Projekt bündelt verschiedene Maßnahmen, mit denen dafür gesorgt werden soll, dass Ziele in der Stadt gut erreichbar bleiben. Neben der Abstimmung der Ampelschaltungen können zum Beispiel auch Verkehrslotsen zum Einsatz kommen.

Besonders groß ist der Druck an deutschen Feiertagen, aber auch während großer Bauprojekte. So wird zum Beispiel im kommenden Jahr die Durchgangsstraße N280 ausgebaut.

Geltende Pesönlichkeitsrechte werden bei der Aufnahme der Kennzeichen geachtet, versichert der Sprecher der Gemeinde Limburg. Bis zum 10. Juni bleiben die Kameras noch stehen.