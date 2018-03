Aachen - Autobahnkreuz Aachen: Wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei

Aachen. Wegen Bauarbeiten steht aus der Fahrtrichtung Niederlande ab 9 Uhr am Mittwoch, 4. April, bis Donnerstag, 5. April, um 5 Uhr morgens im Aachener Kreuz zeitweise nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Straßen.NRW-Autobahnmeisterei Düren nimmt unmittelbar hinter der Rampe an der alten Fahrbahndecke Notreparaturen vor.

In der Woche nach den Osterferien, vom 9. bis zum 13. April, wird dann die neue Behelfsumfahrung von der A544 aus Fahrtrichtung Aachen Europaplatz zur A44 Richtung Belgien in Betrieb genommen. Dieser Abzweig beginnt vor der Brücke und schafft einen verflechtungsfreien Weg zur A44 in Richtung Belgien.

Bis Ende 2020 will Straßen.NRW das Autobahnkreuz Aachen zu einem leistungsfähigen Knotenpunkt im europäischen Ost-West-Verkehr ausbauen. 91 Millionen Euro werden unter anderem für sechs Brückenerneuerungen und vier Brückenneubauten ausgegeben. Die Bauarbeiten sollen 2020 abgeschlossen werden.