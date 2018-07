Düsseldorf - Autobahnbau in NRW ausgebremst

Der Bauwirtschaft in NRW fehlt das Personal

Die Bauwirtschaft in Nordrhein-Westfalen leidet unter einem wachsenden Fachkräftemangel. Freie Stellen für Fachkräfte im Hoch- und Tiefbau blieben immer länger unbesetzt, berichtete die Chefin der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Christiane Schönefeld. Unternehmen benötigten mittlerweile im Schnitt über fünf Monate, um qualifizierte Mitarbeiter für freie Stellen zu finden. „Die Situation hat sich seit 2016 deutlich verschärft. In einigen Bereichen der Baubranche und in einigen Handwerksberufen gibt es mittlerweile so wenige gut qualifizierte Bewerber, dass wir von einem Fachkräftemangel sprechen können.“ (lnw)