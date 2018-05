Mönchengladbach - Auto rollt an Tankstelle los: Senioren-Ehepaar verletzt

Mönchengladbach.

Das Auto eines älteren Ehepaars ist an einer Tankstelle in Mönchengladbach weggerollt. Beide Eheleute wurden schwer verletzt. Der Wagen habe sich am Samstag auf einer leicht abschüssigen Fläche in Bewegung gesetzt, als der 77 Jahre alte Besitzer nicht in dem Auto war, teilte die Polizei am Sonntag mit.