Region - Ausstellung von Künstler Ted Note ist überraschend und manchmal brutal

Region.

Es ist kein Zufall, dass Ted Noten gerade selbst in seiner eigenen Ausstellung im „Museum aan het Vrijt-hof“ herumläuft. Es ist Tefaf-Zeit in Maastricht, und die Ausstellung eines der eigensinnigsten, buntesten und umstrittensten Konzeptkünstlers der Niederlande ist so etwas wie ein Gegenentwurf zu den feinen Preziosen, wie sie in den dunklen Galerie-Nischen der weltgrößten Kunstmesse zu finden sind.