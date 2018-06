Köln/Düren - Auseinandersetzungen in Düren: Erdogan-Anhänger feiern mit Autokorsos

Köln/Düren.

Mit Autokorsos und nächtlichen Hupkonzerten haben Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auch in NRW dessen Wahlsieg gefeiert. Das lief nicht überall harmonisch ab: In Düren kam es in der Innenstadt vereinzelt zu Auseinandersetzungen. Auch in Aachen und Hückelhoven gab es gemeinsame Fahrten mit Hupkonzerten, die aber friedlich blieben.