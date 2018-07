Düsseldorf - Aus Rache: Eifersüchtiger Vater soll eigene Tochter ermordet haben

Düsseldorf.

Als der Vater die Wohnungstür öffnet und sich ergibt, hält er seine leblose Tochter im Arm: Ein rasend eifersüchtiger 32-Jähriger soll in Düsseldorf sein siebenjähriges Kind aus Rache an seiner Frau ermordet haben. „Er hat das Kind getötet, um seine Frau zu bestrafen”, sagt Staatsanwältin Britta Zur am Freitag zum Stand der Ermittlungen.