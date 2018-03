Gronau - Auftakt NRW-Ostermärsche: Protest vor Uran-Anreicherungsanlage Gronau

Gronau.

Mit einem Gang zur Uran-Anreicherungsanlage in Gronau sind am Karfreitag die diesjährigen Ostermärsche in Nordrhein-Westfalen gestartet. Zum Auftakt protestierten nach Angaben des Veranstalters rund 250 Atomkraftgegner aus dem Münsterland vor dem Haupttor der Anlage.