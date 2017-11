Aufmerksamer Jäger ertappt Bagger-Diebe mit Wärmebildkamera

Kall/Mönchengladbach. Damit hatten die Lkw-Diebe sicher nicht gerechnet: Am Montagabend beobachtete ein Jäger mit einer Wärmebildkamera, wie drei Männer den Schutz der Dunkelheit nutzen wollten, um einen Bagger zu stehlen. Er verständigte die Polizei, woraufhin die Täter kurze Zeit später festgenommen werden konnten.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, befand sich der 37-jährige Jäger aus Kall gegen 21 Uhr in der Nähe eines Aussiedlerhofes bei Kall-Keldernich. Von seinem Standpunkt am Waldrand aus konnte er mit seiner Wärmebildkamera beobachten, wie ein Mann an einem Gebüsch stand und sich wohl versteckte. „Dies kam dem Jäger merkwürdig vor“, so ein Sprecher der Polizei Euskirchen.

Er beobachtete den Mann daher weiter und sah, dass sich zeitgleich auf der Landesstraße 206 aus Richtung Zingsheim kommend ein Lkw näherte, in dem zwei weitere Männer saßen. Der Lastwagen war geeignet, um größere Maschinen aufzuladen und zu transportieren.

Die drei Männer machten sich schließlich in der Dunkelheit daran, einen grünen Radlader zu stehlen, der auf einem eingezäunten Geländer an den Feldern stand. Der Jäger verständigte daraufhin die Polizei.

Einer der Täter, ein 19-Jähriger aus dem Kreis Viersen, bemerkte den Jäger, sprang von der Maschine und flüchtete. Er wurde kurze Zeit später durch einen Diensthundeführer gestellt und festgenommen. Die beiden anderen Männer flüchteten mit dem Lkw in Richtung Zingsheim, konnten dort aber durch eine Polizeitstreife gefasst werden.

Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 47-jährigen Vater und seinen 26-jährigen Sohn aus Mönchengladbach. Gegen den Sohn lag bereits ein Haftbefehl vor. Der Radlader konnte wieder seinem Besitzer übergeben werden. Alle drei Beteiligten wurden vorläufig festgenommen und derzeit von der Polizei zur Sache vernommen.