Duisburg - Aufgehobenes Alkoholverbot in Duisburg bietet weiter Zündstoff

Duisburg.

Das vor Gericht gekippte Alkoholverbot in Teilen der Duisburger Innenstadt sorgt bei Kaufleuten und Sozialverbänden weiter für Kontroversen. Die Stadtverwaltung will die Entscheidung des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts akzeptieren und keine Rechtsmittel einlegen. Damit ist ein Alkoholverbot in Duisburg endgültig vom Tisch.