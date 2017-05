Offenes Casting am Samstag in der Burg

Das offene Casting für „Aufbruch in die Freiheit“ ist kostenlos und findet am kommenden Samstag, 27. Mai, von 12 bis 15 Uhr in der Burg Wegberg, Burgstraße 8, statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Es werden aktuelle Fotos erstellt, ein Datenbogen muss ausgefüllt werden. Die Favoriten werden im Anschluss von der Casting-Agentur Eick kontaktiert.