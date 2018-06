Schwere Gewitter in der Region Aachen/Düren/Heinsberg möglich

Städteregion Aachen/Kreis Heinsberg/Kreis Düren. Am Sonntagnachmittag könnte es vor allem in der Nordeifel erneut zu Unwettern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation am Sonntag mitteilte. Örtlich seien schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.

Innerhalb kurzer Zeit könne örtlich zwischen 25 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, vereinzelt sogar über 40 Liter pro Quadratmeter. Außerdem seien Hagelkörner von etwa drei Zentimetern nicht auszuschließen.

Am Samstag traf es vor allem die Eifel stark. Im Kreis Bitburg-Prüm kämpften mehr als 900 Rettungskräfte stundenlang gegen das Unwetter, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Das Telefonnetz fiel in manchen Orten aus, auch der Bahnverkehr war betroffen. In allen Flüssen des Eifelkreises drohe Hochwasser.

In der Nacht zum Montag soll die Unwettergefahr allmählich wieder abnehmen.