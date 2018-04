Aachen - Atomexperten geben Sicherheits-Einschätzung zu Tihange

Aachen.

Wie gefährlich sind die Risse im Reaktorbehälter des belgischen Kernkraftwerks Tihange? Einschätzungen will ein Netzwerk internationaler Atomexperten am Freitag (13.00 Uhr) in Aachen vor einer Fachkonferenz geben. Die Sicherheit von Tihange 2 ist wegen der Risse umstritten. Schirmherr der Fachkonferenz ist nach Angaben der Städteregion Aachen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).