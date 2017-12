Düsseldorf - Arbeitslosigkeit bei Flüchtlingen in NRW niedriger als erwartet

Düsseldorf .

Die Arbeitslosigkeit der geflüchteten Menschen in Nordrhein-Westfalen ist deutlich niedriger als von der Arbeitsagentur zunächst erwartet. Derzeit seien an Rhein und Ruhr unter den 702.290 Arbeitslosen lediglich 54.000 Flüchtlinge registriert, teilte die Vorsitzende der NRW-Arbeitsagentur, Christiane Schönefeld, am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf mit.