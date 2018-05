Düsseldorf - Arbeiter klemmt sich Arm im Aufzugsschacht ein

Düsseldorf.

Bei Wartungsarbeiten ist ein 54-Jähriger in Düsseldorf in einem Aufzugsschacht eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Arbeiter war am Freitagmorgen in dem Schacht eines Kaufhauses mit einem Oberarm zwischen einen Stahlträger und ein bewegliches, sehr schweres Gegengewicht des Aufzugs geraten, wie die Feuerwehr mitteilte.