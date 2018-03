Aachen/Stolberg.

Wenn Anwälte dort sitzen, wo sich ansonsten ihre Mandanten befinden, nämlich auf der Anklagebank, steht ihnen ähnlich deutlich der Schweiß auf der Stirn. Nicht anders erging es dem Hauptangeklagten, Rechtsanwalt Günther J. (65) aus Stolberg, der nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft in den Jahren 2009 bis 2014 rund 110.000 Euro an Mandantengeldern sowie Geldleistungen an Sachverständige oder Gerichte unterschlagen haben und für private Zwecke genutzt haben soll.