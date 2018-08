Köln - Angriff auf Fanbus: Ein verdächtiger Kölner in U-Haft

Köln . FC Union Berlin in Köln ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Alle anderen Festgenommenen seien wieder auf freiem Fuß, sagte ein Kölner Polizeisprecher am Donnerstag. Die Einsatzkräfte hatten nach den Ausschreitungen in der Nacht zu Dienstag 28 Männer in Gewahrsam genommen.

Mehr zum Thema

Gegen einen 24 Jahre alten Kölner sei nun am Mittwochabend ein Haftbefehl verkündet worden. Nach der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin (1:1) waren rund 100 vermummte Täter auf einen von zwei Berliner Fanbussen zugestürmt, es flogen schwere Steine. Aus dem Berliner Fanbus stürmten laut Polizei ebenfalls vermummte Männer. Die Einsatzkräfte drängten diese in den Bus zurück - und die Kölner Angreifer auf einen nahe gelegenen Parkplatz. Von dort aus seien viele Störer in unbeleuchteten Autos geflüchtet und hätten auch gezielt Kurs auf Polizisten genommen.