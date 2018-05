Industriepark Chemelot: Ammoniak löst Alarm aus

Sittard-Geleen. Aus einer Melaminanlage des niederländischen Industriekomplexes Chemelot bei Sittard-Geleen ist am Donnerstagnachmittag Ammoniak ausgetreten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus, ein Mitarbeiter musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie das Nachrichtenportal „1limburg“ berichtet, hatten weitere Mitarbeiter mit Atemproblemen zu kämpfen. Die Feuerwehr, die gegen 15.25 Uhr alarmiert wurde, setzte demnach einen sogenannten Wasserschirm ein, um die weitere Ausbreitung des giftigen Gases zu verhindern.

Wie Chemelot via Twitter mitteilte zeigte das auch Wirkung: „In der direkten Umgebung wird kein Ammoniak mehr wahrgenommen“, hieß es dort. Gegen 17.45 Uhr sei das auch von der Feuerwehr bestätigt worden. Der Vorfall werde nun untersucht.

Update 16:33

De waterschermen van de bedrijfsbrandweer zijn effectief. In de directe omgeving wordt geen ammoniak meer waargenomen. De meetploegen blijven uit voorzorg metingen uitvoeren. — Chemelot (@Chemelot) 31. Mai 2018



Es ist nicht der erste Mal, dass die Einsatzkräfte in dieser Woche zu dem Industriepark ausrücken mussten. Laut „1limburg“ gab es bereits am Mittwochnachmittag Probleme wegen eines Wasserlecks. Da sich Störfälle in dem 800 Hektar großen Chemiekomplex häufen, wird er seit geraumer Zeit kritisch beäugt.