Region - Am Wochenende kommt die Sonnencreme in der Region zum Einsatz

Region. Sie schützt und könnte am Wochenende nach langer Winterpause mal wieder zum Einsatz kommen: Sonnencreme. Der Deutsche Wetterdienst rät jedenfalls dazu. „Die Sonne steht schon hoch”, sagt der Essener DWD-Meteorologe Malte Witt.

Bildergalerie Sommerliche Temperaturen: Die besten Ausflugstipps für das Wochenende Mehr zum Thema

„Sehr, sehr sonnig” werde es in Nordrhein-Westfalen am Freitag bei bis zu 18 Grad. In der Region startet der Freitag laut Eifelwetter.de erst einmal mit örtlichem Bodenfrost, die Sonne setzt sich aber von Tagesbeginn an durch und verbreitet mit blauem Himmel Frühlingsgefühle. Die Temperaturen erreichen im Hohen Venn 12 Grad, in Heinsberg 16 Grad und in Aachen und Düren können sogar 17 Grad erreicht werden.

Am Samstag könnten die Temperaturen am Rhein dann sogar 24 Grad erreichen. Trotz der ein oder anderen Schleierwolke soll es „ein ziemlich schöner Tag” werden. Auch in der Region bleibt das Hoch „Leo“ von Freitag erhalten. Regnen soll es nicht. Die Temperaturen sollen in den meisten Orten noch einmal bis zu 5 Grad nach oben klettern, mit 17 Grad in Mützenich, 20 Grad in Geilenkirchen und 21 Grad in Aachen.

Sonntag bleibt es trotz ein paar Wolkenfeldern wieder warm. Für die Jahreszeit zu warm? Nein. „Es kommt durchaus regelmäßig vor, dass es im April fast schon sommerlich warm wird”, sagt der Experte. Trotz des nicht ganz blauen Himmels ziehen die Temperaturen sogar nocheinmal leicht an. In den Hochlagen der Eifel schrammen die Temperaturen so gerade an der 20-Grad-Marke vorbei, im Kreis Heinsberg werden 21 Grad erreicht und in Aachen und Aldenhoven kann man bei 22 Grad schon ins Schwitzen kommen.

Die Gastronomen freuen sich: „Wir sind auf jedes Wetter vorbereitet. Es werden alle ausreichend Tische, Stühle und Sonnenschirme vor die Türen stellen”, sagt Thorsten Hellwig vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in Nordrhein-Westfalen (Dehoga NRW). Mehr Außengastronomie bedeute aber auch, dass es Auseinandersetzungen mit Anwohnern geben kann. Der Verband appelliere daher an Gäste und Anwohner, zusammen mit dem Gastronom eine friedliche Lösung zu suchen.

Auch die Eisdielen bereiten sich auf einen Ansturm vor, wie etwa bei „Kikas” in Essen-Werden. „Wir haben ganz viel Milch bestellt und den Personalplan erweitert auf alle Kräfte, die verfügbar sind”, sagt Inhaberin Monika Reinhardt. Ihre Erfahrung: „Am letzten Ferienwochenende kommen alle aus dem Urlaub zurück und freuen sich auf ein leckeres Eis.” Besonders beliebt seien die Eissorten Wiener Mandel und Buttermilch-Waldfrucht. Reinhardt: „Auch die drei Schokoladeneissorten sind immer sehr gefragt.”

Auch zum Wochenanfang bleibt es mild bei bis zu 20 Grad, die Sonnenstunden nehmen nur geringfügig ab. Aachen und Düren sind am Montag mit erwarteten 21 Grad Spitzenreiter in der Region. Regnen soll es erst Dienstag oder Mittwoch wieder. Auch die Sonnenstunden fahren auf fünf bis sieben Stunden zurück, wodurch es ab Mitte der Woche wieder etwas kühler in der Region wird.

.