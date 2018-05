Am Vatertag wird's in der Region Aachen/Heinsberg/Düren ungemütlich

Region. Ausgerechnet zum Vatertag am Donnerstag wird es kühler und nass. „Zur Wochenmitte endet die frühsommerliche Witterung”, sagte Meteorologe Robert Hausen von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag.

Mit blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und Temperaturen bis knapp 30 Grad ist dann erstmal Schluss. Denn Hoch „Quinlan” verabschiedet sich allmählich nach Russland. Der Wetterwechsel kommt nicht mit Blitz und Donner, sondern „ist ein schleichender Prozess”, wie Hausen sagte. Los gehe es am Mittwoch.

In den Nachmittagsstunden soll dann laut eifelwetter.de die Gewittergefahr von Belgien und Luxemburg her steigen. Beim Gewitter kann es dann auch stürmisch werden, ansonsten bleibt der Wind mäßig. Mit 23 bis 26 Grad bleibt es in der Eifel warm. Im Aachener Land sollen sogar noch 28 Grad erreicht werden, wenn auch mit einigen Quellwolken.

Am Donnerstag, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, schlägt dann eine Kaltfront zu. Die Regenfälle, die damit einhergehen, sind gut für die Natur - dürften aber für wenig Begeisterung sorgen bei wandernden, grillenden, feiernden Männergruppen.

„Nach derzeitigem Stand drohen in der Mitte und besonders im Osten des Landes im Tagesverlauf kräftige Gewitter, die lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einhergehen werden”, sagte der Meteorologe. Nordöstlich der Elbe besteht sogar Unwetterpotenzial.

In der Region ist es am Donnerstag auch vorbei mit dem Frühsommer. In der Nacht soll es gewittern und regnen. Im Laufe des Tages wird es dann wieder trockener, die Sonne kommt aber wohl nur selten zum Zug. Die Temperaturen sinken auf 11 Grad im Hohen Venn, 13 Grad in Vossenack und bis zu 15 Grad in Aachen und Heimbach. Unwetter mit Sturm sollen weitesgehend ausbleiben.

Danach geht es wechselhaft weiter: mit gelegentlichen Schauern und Gewittern, aber auch mit Sonnenschein. Die Temperaturen gehen auf für Mai normale Werte zurück und liegen tagsüber meist zwischen 17 und 23 Grad.