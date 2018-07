Region - Am Freitag wird's richtig heiß, dann kommt Gewitter

Region. Erst brütend heiß, dann gewittrig und nass: An diesem Freitag könnte der Hitzerekord für dieses Jahr in Deutschland fallen, ehe Blitz und Donner folgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 34 Grad, örtlich vielleicht sogar etwas mehr, wie Meteorologe Lars Kirchhübel am Mittwoch in Offenbach sagte.

Am Donnerstag werden in der Region laut eifelwetter.de etwa neun bis zehn Sonnenstunden erreicht, einige Wolken können am Himmel entlangziehen. Dabei bleibt es aber trocken. Die Temperaturen bleiben hochsommerlich mit 27 Grad in Aachen und Düren und 28 bis 29 Grad in Teilen der Eifel. Im Rest von Deutschland wird es ebenfalls sonnig und trocken, so der DWD. Es wird 26 bis 33 Grad warm, an der Küste und im Nordosten 21 bis 25 Grad.

Am Freitag legt die Sonne dann nochmal zu und treibt die Temperatur vor allem entlang von Rhein und Main weiter nach oben. Gleichzeitig ziehen im Süden und Westen Wolken auf. In der Region um Aachen scheint die Sonne nur sieben bis neun Stunden. Die Luft ist schwül und es können erste Gewitter auftreten.

Während es in weiten Teilen der Region trocken und heiß bleiben soll, kann es örtlich zu Starkregen und heftigen Gewittern kommen. In Stolberg und Eupen sinken die Temperaturen auf 26 Grad, in der Eifel sind sogar bis zu 30 Grad möglich.

Die Gewittergefahr bleibt dem Süden und der Mitte Deutschlands am Samstag erhalten, ansonsten ist es überwiegend sonnig und wird zwischen 26 und 32 Grad wieder sehr warm. Nur an der See und im Südwesten ist es bei Regen mit 21 bis 26 Grad kühler.

Die bisher höchste Temperatur des Jahres wurde am 29. Mai im niedersächsischen Lingen mit 34,2 Grad gemessen. Dass der Wert dieses Wochenende in Deutschland übertroffen werde, sei „im Bereich des Möglichen, aber noch nicht sicher”, so Kirchhübel. Für kommende Woche kündigt sich dann wieder klassisches Sommerwetter mit blauem Himmel und viel Sonne an.