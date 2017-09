Sittard.

Die Leiche von Isabelle Pongs wurde an einem sommerlichen Abend gegen 20 Uhr in ihrem Brillengeschäft in Landgraaf gefunden, es war der 30. Juli 2004, ein Freitag. Etwas früher an diesem Tag, um 14.30 Uhr, war sie noch in einem Supermarkt in der Nähe ihres Geschäftes gesehen worden.