Düsseldorf - Alt und funkelnd: Mehr als 100.000 Oldtimer auf den Straßen in NRW

Düsseldorf. Teils mit geschwungenen Linien und Chrom, stets aber mit einem Hauch Nostalgie: Alte Autos werden immer beliebter in NRW. Rund 108.000 solcher Liebhaber-Fahrzeuge waren zum Jahresbeginn nach Angaben des Bundeskraftfahrtbundes in NRW zugelassen. Das sind rund zehn Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das „H” am Ende des Kfz-Kennzeichens dürfen nur Autos haben, die als „historisches Kulturgut” gelten und älter als 30 Jahre sind.

Mehr zum Thema

Deutschlandweit waren Anfang Januar 477.386 Fahrzeuge mit H-Kennzeichen unterwegs. Der Gesamtbestand an zugelassenen Kraftfahrzeugen liegt bei 63,7 Millionen in Deutschland. Die meisten Oldtimer waren in NRW Pkw (97.715) gefolgt von Lastkraftwagen (4349) und Zugmaschinen (2735). Rund ein Fünftel der Fahrzeuge hat zwischen 30 und 34 Jahren unter der Haube, mehr als 7000 sind sogar älter als 60 Jahre.

Ein ganz altes Auto besitzt Wolfgang Krämer aus Siegen. Krämer ist Präsident der Landesgruppe Westfalen Süd des Allgemeinen Schnauferl Clubs (ASC). Der Club setzt sich für das Bewahren der technischen Tradition und einen Erhalt in möglichst originalem Zustand ein. Krämers ältestes Auto ist Baujahr 1903, ein Leon Buat. Um eine neue Hinterachse für den Zweisitzer zu bekommen, tauscht sich der Präsident sogar mit Oldtimerfreunden aus Neuseeland aus.

„Bei den Oldtimern kommen natürlich immer jüngere Autos dazu. Mittlerweile zählt ja auch ein Golf 1 oder ein 3er-BMW als Oldtimer”, erklärt Krämer.

Besitzer von Oldtimern bekommen bei Versicherungen oft günstigere Konditionen, weil sie wissen, dass deren Halter die Fahrzeuge hegen und pflegen. Laut ADAC wird für die Zulassung eines Oldtimers ein pauschaler Steuersatz von jährlich 192 Euro (Pkw/Lkw) beziehungsweise 46 Euro (Motorrad) fällig.

Bei der Beliebtheit führen unter den Oldtimern seit Jahren die gleichen Marken. Daimler liegt vor Volkswagen und Porsche, teilt der Verband der Deutschen Automobilindustrie mit.