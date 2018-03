Aachen.

In diesen Tagen ist er noch einmal in nahezu voller Größe zu sehen, zumindest als lebensgroße Figur in der Ausstellung „Alemannia 1933-1945“, die auch an seine Geschichte erinnert: Max Salomon, der trickreiche Stürmer, der für seinen Verein Alemannia Aachen zwischen 1920 – da war er knapp 14 Jahre alt – und 1933 auf Torejagd ging, hätte eine Legende werden können.