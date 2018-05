Düsseldorf - AfD will bei NRW-Kommunalwahlen in Ballungszentren punkten

Düsseldorf.

Die AfD will bei den nächsten Kommunalwahlen 2020 in Nordrhein-Westfalen vor allem in Ballungsräumen des Ruhrgebiets auf „nennenswerte Stärke” kommen. Das sagte AfD-Fraktionschef Markus Wagner am Dienstag in einer Bilanz ein Jahr nach dem Einzug der rechtspopulistischen Partei in den Landtag.