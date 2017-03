Aachen.

Chirurgen, Orthopäden, Zahnärzte: Mediziner dieser Fachrichtungen laufen bei ihrer Arbeit in den Kliniken und Praxen die größte Gefahr, am Ende vor Gericht zu landen. Der Vorsitzende der am Landgericht Aachen ansässigen 11. Zivilkammer, Richter Heinz-Dieter Carduck, sagte es am Donnerstag plastisch: „Die Ärzte, die mit Skalpell oder Bohrer arbeiten, landen unter Umständen bei uns.“