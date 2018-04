Düsseldorf - Abinoten in NRW werden immer besser

Düsseldorf. Die schriftlichen Klausuren werden noch bis zum 2. Mai geschrieben, die mündlichen Prüfungen beginnen am 4. Mai, Anfang Juni sammeln die rund 89.000 NRW-Abiturienten dieses Jahrgangs ihre Prüfungsergebnisse ein. Die Zahlen der vergangenen Jahre zeigen: Nicht nur die Zahl der Abiturienten wird immer größer, auch die Abiturnoten werden von Jahr zu Jahr besser.

1992 legten noch 31 Prozent der Schüler bundesweit das Abitur ab, 2000 waren es 37 Prozent, 2006 dann 43 Prozent und 2015 schon 53 Prozent.

Hat der NRW-Abiturient noch 2002 seine Schule im Schnitt mit der Note 2,68 verlassen, betrug der Notenschnitt 2017 bereits 2,46. Über den Verlauf dieser 15 Jahre hat sich die Durchschnittsnote aller Abiturienten in NRW an Gymnasien, Gesamtschulen, freien Waldorfschulen, Weiterbildungs- und Berufskollegs fast kontinuierlich verbessert. Es ist ein Anstieg, den es größer als in NRW nur noch in Berlin gibt. Klar ist aber auch: In zwölf von 16 Bundesländern ist der Notendurchschnitt der Abiturienten noch weitaus besser als in NRW. Am besten kommt man in Thüringen durch das Abitur (2015: 2,16), danach folgt Bayern (2015: 2,31).

Die Statistiker wundern sich ob solcher Entwicklungen. Fachleute nennen die einstige Eliteinstitution Gymnasium etwas verächtlich die neue Volksschule. Dazu gehört die Erkenntnis, dass sich in Bayern die Zahl der 1,0-Abiturienten in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht, in NRW vervierfacht und in Berlin sogar versechsfacht hat. Während in NRW 2007 noch 0,7 Prozent aller Abiturienten ein 1,0-Abitur abgelegt haben, durften 2017 bereits 1,7 Prozent aller Abiturienten stolz auf diese Traumnote blicken: Es waren 1536 Schülerinnen und Schüler.

Experten erklären sich die zunehmend guten Noten vielfach mit der 2007 geschaffenen Einführung der landesweit zentralen Abiturprüfung (nur in Rheinland-Pfalz gibt es noch kein Zentralabitur) und der Schulzeitverkürzung. „Die Schulen haben sich mit den Anforderungen arrangiert“, sagt Peter Silbernagel, Chef des NRW-Philologenverbandes, der Gymnasiallehrer vertritt. Die Abituraufgaben seien besser zu kalkulieren, die Schüler würden von den Lehrern so zielgerichteter auf die wichtige Prüfung vorbereitet. Stefan Behlau vom Verband Bildung und Erziehung in NRW hat eine noch lehrerfreundlichere Sicht: „Eine Erklärung ist die professionelle Arbeit der Lehrkräfte. Die Kolleginnen und Kollegen begleiten ihre Schülerschaft bestmöglich – und das trotz schwieriger Bedingungen.“

Andere Erklärungen gehen tiefer: Experten sprechen von einer ehrgeizigen Generation von Schülern, die unter Konkurrenzdruck und mit Hilfe zunehmend gebildeter Eltern zielstrebiger arbeiten. Und: Die Politik müht sich seit dem katastrophal ausgefallenen erstmaligen Pisa-Bildungsvergleich 2001, mehr Schüler aus allen Schichten zum Abitur und danach ins Studium zu bringen.