Ab Montag: Engpässe im Aachener Kreuz

Aachen. Rund ums Aachener Kreuz werden zwischen Montag und Mittwoch Verkehrszeichenbrücken abgebaut und Verkehrsführungen geändert, was zu Engpässen im Straßenverkehr führt. Es steht jeweils nur eine Fahrbahn zur Verfügung, während der Demontage wird der Verkehr für etwa 15 Minuten ganz angehalten.

Auf der Autobahn 544 finden die Arbeiten am Montag zwischen 9 und 15 Uhr statt, betroffen ist der Abschnitt vom Europaplatz bis zum Aachener Kreuz in Richtung Köln. Stadtauswärts steht nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Am Dienstag folgt auf den Autobahnen 4 und 544 der Abbau der zweiten Brücke. Betroffen ist der Verkehr von Aachen (A544) und von den Niederlanden (A4) in Richtung Köln. Insgesamt ist nur eine Fahrbahn nutzbar.

Am Mittwoch werden schließlich die Verkehrsführungen auf beiden Autobahnen in Richtung Köln und Europaplatz angepasst. Auch während dieser Arbeiten ist nur eine Fahrspur frei. Weitere Informationen unter www.ak-aachen.de.