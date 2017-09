Aachen.

Der Aachener Bischof Helmut Dieser kritisiert den Bundestagswahlkampf und einen Umgang mit der AfD, der eine Teilung der Gesellschaft verstärke. „Einen solchen Schlafwagen-Wahlkampf mit solchen Polarisierungen an einem Rand dürfen wir uns nicht mehr erlauben“, sagte er am Mittwoch vor Journalisten in Aachen.