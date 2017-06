Aachen.

Das billig in China produzierte Schlauchboot ist so voll, dass selbst auf den Rändern Flüchtlinge sitzen. Ihre Beine baumeln an den Seiten des Bootes ins Wasser. Sie tragen keine Rettungswesten. Man kann sich leicht vorstellen, dass es nur eine etwas größere Welle braucht, bis sie den Halt verlieren und von dem völlig überfüllten Boot ins Mittelmeer fallen. Nur die wenigsten von ihnen können schwimmen.