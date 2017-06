Aachener Polizei fasst geständigen Serienvergewaltiger

Aachen/Übach-Palenberg. Ein 24-jähriger Aachener sitzt in Untersuchungshaft wegen einer Serie von Sexualstraftaten, die vor zweieinhalb Jahren viele Frauen in unserer Region verängstigt hatten. Er hat die drei bekannten Taten gestanden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Donnerstag mit.

Die wegen ihrer Brutalität und Hemmungslosigkeit ungewöhnlichen Fälle waren im September 2015 bekannt geworden, nachdem sie ausführlich in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellt worden waren. Für Entsetzen sorgte damals vor allem eine Videoaufnahme, die bewies, wie unverfroren der Täter vorgeging: Auf der Suche nach seinem nächsten Opfer streifte er mit bereits komplett entblößtem Unterkörper durch Übach-Palenberg.

Der 24-Jährige ist nach Angaben von Staatsanwalt Jost Schützeberg, Sprecher der Aachener Staatsanwaltschaft, ein gebürtiger Aachener. Er sei ohne festen Wohnsitz und habe ohne Anmeldung bei den Behörden bei seiner Freundin gelebt. Strafrechtlich sei er bislang nur geringfügig wegen Leistungserschleichung in Erscheinung getreten.

Die erste der Taten, die der Mann gestanden hat, ereignete sich am 27. April 2014. An diesem Tag wurde eine 17-jährige Schülerin auf der Grünenthaler Straße in Aachen-Richterich kurz vor Mitternacht von einem Mann verfolgt. Als der sie eingeholt hatte, sah sie, wie er sich selbst befriedigte. Angewidert wollte sie fliehen. Erst da packte er sie und versuchte, sie zu vergewaltigen. Heftige Gegenwehr durch die Schülerin genügte, um den Angriff abzuwehren.

Ein halbes Jahr später, am 26. Oktober, gelang das einer 32 Jahre alten Joggerin am Rande der Aachener Vaalser Straße nicht. Sie wurde auf der vielbefahrenen Straße an einem Parkplatz eines Blumengeschäfts nahe des Westfriedhofs in ein Gebüsch gestoßen und dort trotz Gegenwehr brutal vergewaltigt. Als der Mann von ihr abließ, flüchtete sie und stoppte halbnackt und völlig aufgelöst ein vorbeifahrendes Auto. Der Täter entkam.

Bei seinem bislang letzten Übergriff, erneut ein halbes Jahr später, schlug der Täter in Übach-Palenberg zu. Es war der 26. März 2015. Die Szene, die die Überwachungskamera einer Spielhalle in der Nähe des Bahnhofs gegen 23 Uhr festgehalten hatte, zeigt die fast unglaubliche Situation: Der Mann hält seine Hose inklusive Unterwäsche schon in der linken Hand. Zielsicher geht er kurz vor 23 Uhr einen gut beleuchteten Fußweg entlang – nur drei Meter von seinem späteren Opfer entfernt, das er bereits fest im Visier hat.

Die 18-Jährige war gerade auf dem Weg nach Hause. Sie ging über die Straße und telefonierte mit ihrem Freund, bewegte sich mehr und mehr auf ihren späteren Peiniger zu, bemerkte den halbnackten Mann neben sich aber gar nicht. Kurz nachdem die beiden aus dem Aufnahmebereich der Überwachungskamera verschwunden waren, fiel der Mann sie an und versuchte, sie zu vergewaltigen. Doch die Frau schrie so laut, dass ein Anwohner sie hörte und ihr zu Hilfe eilte. Auch in diesem Fall konnte der Täter fliehen.

Die Spurenlage war für die Ermittler von Anfang an eindeutig: Die Ermittler fanden identische DNA-Spuren an allen drei Tatorten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um die DNA des nun Festgenommenen. Ob er für weitere ungeklärte Sexualstraftaten verantwortlich ist, ist noch unklar. Ein Abgleich mit der DNA-Datenbank dieser Fälle läuft derzeit.

Nach der Ausstrahlung des Videos im ZDF habe es Hunderte Hinweise von Zuschauern gegeben, berichtete Schützeberg. Es hätten sich vielfältige Ermittlungsstränge ergeben. Die Ermittler seien jedem einzelnen nachgegangen. Von Anfang an habe es auch erste Hinweise auf den nun geständigen 24-Jährigen gegeben. Schließlich hätten sich die Hinweise mehr und mehr verdichtet. Da der Aachener zunächst freiwillig keine Speichelprobe habe abgeben wollen, habe man einen Gerichtsbeschluss erwirkt. „Bei der Abgabe der Speichelprobe kam es dann zu einer spontanen Äußerung, mit der er die Taten eingeräumt hat“, sagte Schützeberg. Nach einer ordnungsgemäßen Belehrung über seine Rechte habe er dieses spontane Geständnis wiederholt.

„Der Fahndungserfolg ist der unermüdlichen Ermittlungstätigkeit der Polizei zu verdanken“, sagte Schützeberg. „Da angesichts der Tathergänge viele Frauen ein ungutes Gefühl hatten, sind wir nun froh, dass Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erlassen wurde.“