Aachen - Aachener Metalcore zwischen Bands aus der ganzen Welt

Rodarock

Das kleine Festival, das ganz auf die Musikrichtungen Metal und Hardcore setzt, wurde im vergangenen Jahr ausgesetzt. In diesem Jahr treten aber wieder Bands aus der ganzen Welt auf: Headliner sind die Amerikaner von Counterparts. Außerdem spielen Skywalker, Napoleon, Our Hollow Our Home, Desasterkids, The Pariah, Phoenix Ashes, Will of Ligeia, We are Anchors, Incomplete und natürlich NV. Karten gibt es noch heute vor Ort und kosten 17 Euro. Passend gibt es auch Festival-Bändchen.