Aachen/Dortmund.

Der 42 Jahre alte IS-Terrorist Kamel Ben Yahia S. ist am späten Freitagabend nach Tunesien abgeschoben worden. Der Mann hatte zuletzt in Aachen gelebt und von dort aus den IS vor allem logistisch unterstützt, wie 2016 das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf festgestellt hatte.