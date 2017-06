Aachen-Lichtenbusch: Grenzkontrollen vor G20-Gipfel

Aachen.

Am Grenzübergang Aachen-Lichtenbusch sind am Montag erstmals Grenzkontrollen im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg durchgeführt worden. Rund 75 belgische Polizisten und 25 deutsche kontrollierten vornehmlich die anreisenden Busse, durch die mitunter Drogenhunde geschickt wurden.