Leverkusen - A59-Sperrung: Wupperbrücke soll für Großbaustelle gerüstet werden

Leverkusen.

Für die Großbaustelle an der Leverkusener Brücke muss am kommenden Wochenende auch die nahegelegene Autobahnbrücke über die Wupper gesperrt werden. An der Brücke der A59 wird eine Verstärkung eingebaut, damit sie während des Neubaus der A1-Rheinbrücke für den Umleitungsverkehr gerüstet ist. Das teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit.