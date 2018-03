Aachen - A544 wird wegen Brückenabriss Ende April für vier Tage gesperrt

Aachen. Die Autobahnanbindung von Aachen über die A544 wird vom Samstag, 28. April, bis einschließlich Dienstag, 1. Mai, gesperrt. Grund ist der Abriss der Brücke über die A544, die Autofahrer aus Richtung Niederlande auf der A4 ins Autobahnkreuz hineinbringt.

Das sagte Klaus Erdorf, beim Landesbetrieb Straßen.NRW verantwortlich für den Umbau des Aachener Kreuzes, am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir haben das lange Wochenende mit dem Maifeiertag gewählt, weil wir hoffen, dass viele den Brückentag zu einem Kurzurlaub nutzen und dadurch weniger Autofahrer als üblich betroffen sind“, sagte er.

Die Ersatzbrücke wartet bereits seit einigen Wochen darauf, in Betrieb genommen zu werden. Das soll nun laut Erdorf in ein bis zwei Wochen geschehen. Der Landesbetrieb möchte zuvor die neue Abfahrt auf die A44 Richtung Lüttich fertigstellen, die sich an die Brücke anschließt. Deren Bau hat sich wetterbedingt verzögert und läuft derzeit noch.