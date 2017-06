A46: Fahrbahnsanierung zwischen Hückelhoven und Heinsberg

Heinsberg/Hückelhoven. Von Samstag, 24. Juni, ab 5 Uhr bis Montag, 26. Juni, 5 Uhr, steht dem Verkehr im Bereich der A46-Anschlussstelle Hückelhoven-Ost in Fahrtrichtung Heinsberg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld erneuert in dieser Zeit in diesem Bereich die Fahrbahndecke.

Für diese Arbeiten muss die Auffahrt der Anschlussstelle Hückelhoven-Ost in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt werden. Die Umleitung wird mit dem Roten Punkt über die A46-Anschlussstelle Erkelenz-Süd ausgeschildert.

Ab Montag, 3.Juli beginnt dann die Fahrbahnerneuerung zwischen der Anschlussstelle Dremmen und der Anschlussstelle Heinsberg, ebenfalls in Fahrtrichtung Heinsberg. Diese Bauarbeiten werden circa zwei bis drei Wochen dauern. Der Verkehr wird über einen Fahrstreifen an der Baustelle vorbei geführt. Am Wochenende vom 8. Juli um 5 Uhr bis zum 10. Juli um 5 Uhr wird die Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Hückelhoven-Ost in Fahrtrichtung Heinsberg erneuert.

Der Verkehr wird über einen Fahrstreifen an der Baustelle vorbei geführt. Für diese Arbeiten müssen die Auffahrt und die Ausfahrt der Anschlussstelle Hückelhoven-Ost in Fahrtrichtung Niederlande gesperrt werden. Die Umleitungen werden mit dem "Roten Punkt" über die A46- Anschlussstellen Erkelenz-Süd und Hückelhoven-West ausgeschildert. Alle Arbeiten sind witterungsabhängig. Deshalb können sich die Ausführungstermine noch ändern.